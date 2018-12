Zwlekasz z wymianą opon? Błąd - to już ostatni dzwonek. Uwaga na ślizgawice na drogach

Od kilku dni w całej Polsce poranki i wieczory przynoszą spadki temperatur, podczas których słupki rtęci wskazują okolice 0 st. Celsjusza. A to oznacza, że drogi mogą być miejscowo oblodzone, przez co niezwykle niebezpieczne dla kierowców i innych uczestników ruchu drogowego.

Sytuacja jest najgroźniejsza tam, gdzie wahania temperatur są w ciągu doby największe, czyli przede wszystkim na południu Polski. W woj. śląskim, małopolskim i podkarpackim obowiązuje we wtorek ostrzeżenie I stopnia w związku z oblodzeniem. Taka pogoda nie zmobilizowała jednak wszystkich kierowców i spora część w dalszym ciągu zwleka z wymianą opon. Jeżeli więc do tej pory o to nie zadbaliście, najwyższy czas to zrobić.

Przyjmuje się, że opony powinniśmy zmieniać, kiedy temperatura spadnie poniżej 7°C, a takie wartości na naszych termometrach odnotowaliśmy już w październiku.

Opony zimowe i letnie. Kiedy należy zmieniać ogumienie?

Kiedy zmienić opony na zimowe? Przyjmuje się, że granicą jest temperatura 7°C, ponieważ przy takiej pogodzie mieszanki surowcowe wykorzystywane do produkcji opon letnich przestają spełniać swoją rolę. Ta granica oznacza w praktyce, że znaczna część kierowców zmienia opony jeszcze na początku października.

Pamiętajmy, że zimowe opony pomagają nam w jeździe po zaśnieżonych drogach, ale nie tylko. Na skuteczność opon na drodze wpływa także to, jaką temperaturę ma jezdnia. Jeżeli na zewnątrz jest zimno, a my wciąż używamy opon letnich, może grozić nam niebezpieczeństwo, ponieważ takie opony mogą wpłynąć niekorzystnie na przyczepność samochodu na zimnej drodze.

Czym różnią się opony zimowe i letnie?

Najistotniejszą różnicą między oponami letnimi i oponami zimowymi jest mieszanka gumowa, której używa się do produkcji obu typów opon. Opony letnie spełniają swoją rolę, kiedy jest ciepło, a kiedy temperatura spada poniżej 7°C, wyraźnie twardnieją i zamiast pomagać nam w jeździe, zaczynają nam przeszkadzać. Opony zimowe zawierają więcej krzemionki, dzięki czemu świetnie pracują w czasie dni chłodnych, zapewniając nam dobrą przyczepność i umożliwiając bezpieczne hamowanie. Z kolei w czasie dni gorących opony zimowe zaczynają się przegrzewać i szybko się zużywają, a ponadto nie zapewniają nam odpowiedniego bezpieczeństwa jazdy.

Opony letnie i zimowe różnią się także bieżnikiem. Rzeźba opony zimowej charakteryzuje się większą liczbą nacięć. Rowki te są także głębsze niż w przypadku opon letnich, dzięki czemu opona skutecznie odprowadza śnieg i błoto spod naszych kół. Bieżnik opon letnich jest zdecydowanie płytszy i mniej widoczny. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze stare opony zimowe wciąż są zdatne do użytku, zwróćmy uwagę na głębokość bieżnika - gdy bieżnik ma głębokość poniżej 4 mm, należy wymienić opony na nowe.

