Tragiczny wypadek w Obrowie. Dachowało auto, którym podróżowało 7 osób. Dwie nie żyją

Do wypadku doszło w czwartek 29 listopada po północy. Dyżurny otrzymał zgłoszenie, że przy stacji paliw w Obrowie miało miejsce zdarzenie drogowe. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Toruniu zastali na miejscu samochód znajdujący się w rowie. Kierowca, prawdopodobnie na łuku drogi, stracił panowanie nad oplem corsą i dachował.

W aucie, w momencie wypadku, znajdowało się 7 osób. Dwie z nich - kierowca i jeden z pasażerów - zginęły na miejscu. Do szpitala trafiło dwóch 16-latków i 24-letni mężczyzna. Kolejny pasażer, 32-latek, został skierowany do toruńskiej Izby Wytrzeźwień. Ostatni, 29-letni mężczyzna, jak się okazało, był poszukiwany i trafił do policyjnego aresztu.

Okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśniają policjanci. KMP w Toruniu apeluje świadków zdarzenia o kontakt osobisty przy ul. Grudziądzkiej 17 lub pod numerami telefonów 56 641 26 07, 56 641 26 09, 112 lub 997.