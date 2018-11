Tarnów: atak nożownika na dworcu PKP. Ranił przypadkowego przechodnia

- Sytuacja była bardzo dynamiczna. Pociąg relacji Kraków-Tarnów przyjechał na stację końcową. Mężczyzna nie chciał opuścić pociągu. Próbowali go wyprosić kierownik, konduktor oraz maszynista - poinformował nas asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Dodał jednocześnie, że mężczyzna zachowywał się agresywnie. Kiedy w końcu wyszedł na peron, zaatakował pierwszego spotkanego przechodnia, który razem z innymi pasażerami wchodził właśnie na trzeci peron dworca. - Napastnik wyjął nóż i zaatakował spotkanego mężczyznę. Z raną szyi, w stanie realnego zagrożenia życia napadnięty trafił do tarnowskiego szpitala - powiedział rzecznik. Ofiarą jest 39-letni mieszkaniec Tarnowa.

Jak podaje Onet.pl, napastnik pochodzi z Tychów. Asp. Klimek potwierdził, że nożownik został zatrzymany przez Straż Ochrony Kolei i przekazany tarnowskim policjantom. - W tym momencie zatrzymany jest do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Tarnowie. Prowadzimy czynności procesowe i procesowo-dochodzeniowe, zmierzające do zebrania materiału dowodowego i przekazania go prokuraturze, która będzie stawiała mężczyźnie dalsze zarzuty - wyjaśnił. - Przypuszczam, że grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności, bo atak miał charakter zabójstwa i w kierunku tego artykułu [art. 148 - przyp. red.] będziemy prowadzić czynności - dodał rzecznik.

RMF 24 dowiedziało się, że mężczyzna kilka dni temu wyszedł z więzienia. Asp. Klimek potwierdził, że 39-latek w środę opuścił zakład karny w Tarnowie-Mościcach.