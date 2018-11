Jak pokazuje prognoza pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najbliższa noc będzie bardzo zimna - miejscami temperatura spadnie nawet do 11 stopni poniżej zera. Jeżeli planujemy późny powrót z imprezy andrzejkowej, koniecznie weźmy ze sobą czapkę, rękawiczki i ciepłą kurtkę, która ochroni nas przed mrozem.

Pogoda długoterminowa. Uwaga na mróz i marznące deszcze

Do końca tego tygodnia pogoda będzie wyjątkowo mroźna. IMGW zapowiada znaczne ochłodzenie, które będzie odczuwalne przede wszystkim w nocy. Z map pogodowych wynika, że w nocy z czwartku na piątek najzimniej będzie w okolicach Zakopanego - tam temperatura spadnie do -11 stopni. Nieco cieplej będzie w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Białymstoku czy w Suwałkach, gdzie w nocy termometry pokażą od -8 do -9 stopni. Ujemne temperatury prognozuje się dla całego kraju. W nocy z czwartku na piątek najcieplej będzie na północnym zachodzie - w Szczecinie temperatura osiągnie 0 stopni Celsjusza, z kolei w Koszalinie i Gorzowie Wielkopolskim -1 stopień.

IMGW: zauważalne ocieplenie już w przyszłym tygodniu

Ujemne temperatury w znaczącej części kraju utrzymają się w Polsce do końca tygodnia także w dzień. W sobotę mogą im towarzyszyć marznące opady deszczu, które utrudnią nam poruszanie się samochodami. Ocieplenia możemy spodziewać się dopiero w niedzielę 2 grudnia, kiedy nad Polską pojawią się cieplejsze masy powietrza z zachodniej części Europy. Na niedzielę prognozuje się temperatury osiągające wartość od -3 do 6 stopni Celsjusza.

Warto jednak podkreślić, że już nadchodzący poniedziałek będzie dniem, w czasie którego temperatura w Polsce nie spadnie poniżej zera, a miejscami termometry będą wskazywać nawet 10 stopni Celsjusza. W kolejnym tygodniu najcieplej będzie na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, gdzie w najcieplejszym dniu odnotujemy nawet 13 stopni na plusie.