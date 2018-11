Andrzejki 2018. Kiedy wypada to święto? Jakie są najpopularniejsze wróżby andrzejkowe?

Andrzejki to tradycja znana od co najmniej kilkuset lat. Najbardziej znanym zwyczajem, związanym z Andrzejkami, są wróżby. Kiedyś do wróżb andrzejkowych podchodzono bardzo poważnie - wróżyły tylko niezamężne kobiety, robiąc to w odosobnieniu, aby poznać prawdę na temat swojego przyszłego zamążpójścia. Wróżby andrzejkowe odpowiadały na pytanie o to, kto i kiedy zostanie mężem wróżącej dziewczyny. Dziś andrzejki traktujemy przede wszystkim jako dobrą zabawę, w której mogą brać udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Andrzejki 2018. Kiedy będziemy wróżyć?

Andrzejki to wieczór, który obchodzimy w wigilię świętego Andrzeja. Jest to święto nieruchome i wypada co roku w nocy z 29 na 30 listopada. Oznacza to, że najlepszy czas na wróżenie wypada dziś wieczór. Andrzejki to także ostatnia okazja, aby zorganizować huczną zabawę przed adwentem, który rozpoczyna się w najbliższą niedzielę.

Andrzejki i wróżenie. Jakie wróżby andrzejkowe są najpopularniejsze?

Jedną z najbardziej znanych wróżb andrzejkowych jest lanie wosku. Jest to wróżba, która polega na przelewaniu gorącego wosku przez dziurkę od klucza i interpretowaniu jego kształtu. Zgodnie z tradycją, kształt, jaki przybiera wosk lub cień, który rzuca on na ścianę, ma być podpowiedzią dotyczącą wyglądu lub zawodu przyszłego partnera osoby wróżącej.

Nie mniej znaną wróżbą andrzejkową jest wróżenie z butów. Na czym ona polega? Aby sprawdzić, która z osób biorących udział w zabawie pierwsza wyjdzie za mąż, należy ustawić buty od ściany w stronę drzwi. Następnie należy przekładać buty w kierunku progu. Wierzy się, że osoba, której but jako pierwszy go dotknie, jako pierwsza zmieni stan cywilny.

Wiele osób wróży, używając w tym celu wyciętego z papieru serca. Aby dowiedzieć się, jak będzie się nazywać nasz przyszły mąż lub żona, należy na jednej stronie serca napisać jak najwięcej imion, a następnie przebić serce szpilką, patrząc na niezapisaną stronę serca. Imię, w które "trafimy", jest imieniem naszego przyszłego partnera bądź partnerki.