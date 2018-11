W Łukowie kierowca potrącił na pasach 41-latkę. Później próbował siłą postawić ją na nogi

facio60 2 godziny temu Oceniono 22 razy 20

Niestety, dużo jeżdżąc, obserwuję coraz częstsze przypadki nie zatrzymywania się przed przejściem dla pieszych w przypadku gdy uczynił to inny uczestnik ruchu. Parę dni temu w Warszawie na ulicy Obozowej, pewien kierowca jechał slalomem pomiędzy samochodami i pieszymi, którzy szli do tramwaju i z niego wychodzili a dla nie znających tej ulicy powiem tylko, że niektóre przystanki tramwajowe na tej ulicy nie mają wysepek i kierowca bezwzględnie zobowiązany jest do zatrzymania się za tramwajem i poczekanie aż zamknie drzwi i ruszy.

Rozumiem też, dlaczego w większości cywilizowanych państw nie ma zielonej strzałki do skrętu w prawo przy czerwonym świetle do jazdy na wprost. To wielkie niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu, przede wszystkim dla pieszych. Kierowca MUSI się zatrzymać i przepuścić wszystkich przechodzących na zielonym świetle. Ale wielu kierowców a zwłaszcza taksówkarzy, wymusza pierwszeństwo i powoduje niebezpieczne sytuacje. Wczoraj jeden taki taksówkarz w Fordzie Mondeo niemal przejechał mi po stopach gdy byłem już na drugim pasie jezdni!

Te strzałki mogą zafunkcjonować tylko w kulturalnym społeczeństwie a na pewno nie w naszej, polskiej rzeczywistości.