Rzeszów: mężczyzna podszedł do 11-latki i dwa razy uderzył ją w twarz. Poszukuje go policja

bara_basz pół godziny temu Oceniono 9 razy 9

Dlaczego do cholery jak zwykle policja upublicznia wizerunek po takim czasie, zamiast jak np w Stanach od razu po zdarzeniu. Przez dwa miesiące marnują siły i środki. Po co? Przecież zaraz ktoś go rozpozna i będą go mieli. Na cholerę zawsze tak z my zwlekają?