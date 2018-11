Małżeństwo z Wałbrzycha nie przyjęło medalu od Andrzeja Dudy. "Gorzej być nie może"

ksywa godzinę temu Oceniono 54 razy 42

Co to znaczy, że niepotrzebną manifestacja? A co szaremu człowiekowi zostaje? Przecież okazuje się że nawet jego głos wyborczy za nic mają, że nic do gadania nie ma, kiedy głosuje na 1-kę z listy opozycji, a pół godziny po wyborach okazuje się że zagłosowałam na PiS! /Żory i Kałuża/ to co człowiekowi zostaje?!