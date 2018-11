Myśliwi z Włoch zestrzelili tysiąc ptaków nad Zalewem Wiślanym. Twierdzą, że nie złamali prawa

safelogica 2 godziny temu Oceniono 38 razy 36

Zastrzelili tysiące ptaków? Ilu było tych Włochów, tysiące? Media wspominają o pięciu Włochach. Czyli to byli DEBILE? Do czego było im potrzebne zestrzelenie tysiąca gęsi i tysiąca kaczek, dzikich. Pojechali do bantustanu, rządzonego według nich przez miejscowych idiotów to strzelali dla sportu, ile lufy wytrzymały. Ten kto wydał im zezwolenie, a takie musieli mieć do WIĘZIENIA. gdy ja sprowadzę 5 kolesi z Włoch i urządzę im wyścigi na ulicach to przecież nic strasznego się nie stanie