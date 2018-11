Morąg: nie chciał wpuścić ich do domu, dlatego do środka wjechali samochodem

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w niedzielę. Tego dnia wieczorem pod dom pokrzywdzonego w Morągu w Warmińsko-Mazurskiem przyjechało trzech mężczyzn. Pukali do drzwi, jednak mężczyzna nie wpuścił ich do środka. Wówczas postanowili dostać się do środka w inny sposób. Rozpędzonym samochodem wjechali w ścianę budynku wyważając drzwi. Następnie weszli do środka, pobili mężczyznę i odjechali. Na szczęście mieszkaniec gminy Morąg nie odniósł poważnych obrażeń.

Pokrzywdzony o całej sytuacji powiadomił policjantów. Nie znał dobrze napastników jednak przekazane informacje pozwoliły na szybkie ustalenie oraz zatrzymanie sprawców. Okazali się nimi mieszkańcy gminy od 25 do 58 lat. Każdy z nich usłyszał zarzuty pobicia, naruszenia miru domowego oraz zniszczenia mienia. Podejrzani nie potrafili racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania. Jak dowiedzieli się policjanci, między mężczyznami wcześniej zaistniał konflikt, który doprowadził do tego zdarzenia. Teraz napastników czeka rozprawa przed sądem. Grozi im kara do 5 lat więzienia.