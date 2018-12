Pogoda na weekend 1-2 grudnia. Będzie chłodno, a gdzieniegdzie spadnie deszcz

Jeżeli marzy się wam szaleństwo na ośnieżonych stokach, w ten weekend nie będziecie zadowoleni. W ciągu najbliższych dni będzie trochę deszczu, ale także dużo przejaśnień. Zamiast nart, lepiej spakować czapkę, ale także parasol.

Pogoda na sobotę. Połowa kraju skąpie się w deszczu

Sobota nie będzie nastrajać do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Od centrum kraju, aż po zachodnią granicę może padać deszcz lub deszcz ze śniegiem. Tego dnia odnotujemy także liczne opady marznącego deszczu - utrudnią one jazdę samochodem w województwach: śląskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim i lubuskim. Deszcz i deszcz ze śniegiem może spaść na Pomorzu oraz na Kujawach. W pozostałych województwach będzie sporo chmur, jednak będą to chmury, które nie przyniosą opadów deszczu ani śniegu.

Temperatury w całym kraju będą wahać się od 5 stopni na plusie do 5 poniżej zera. Najcieplej będzie w Zielonej Górze (5 stopni) i w Szczecinie (4 stopnie). Nieco chłodniej będzie we Wrocławiu i Koszalinie (3 stopnie). W Łodzi i Katowicach odnotujemy 0 stopni, w Krakowie, Bydgoszczy i Gdańsku -1 stopień, a w Warszawie, Lublinie i Przemyślu -3 stopnie. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry wskażą -5 stopni.

Pogoda na sobotę. Temperatura w całym kraju będzie się wahać między wartościami dodatnimi i ujemnymi Gazet.pl

Prognoza pogody na niedzielę. Pogoda znowu się poprawi

W niedzielę pogoda trochę się poprawi i będziemy mogli zapomnieć o deszczu i śniegu. W całym kraju będzie pochmurno, jednak chmury te nie przyniosą opadów. Jedynymi miejscami gdzie prognozuje się deszcz i marznący deszcz to okolice Gdańska oraz Olsztyna.

Niedziela będzie najcieplejszym dniem zbliżającego się weekendu. Najzimniej będzie w Suwałkach i Białymstoku, gdzie na termometrach zobaczymy -2 stopnie Celsjusza. W pozostałych miastach Polski temperatura będzie dodatnia. W województwach łódzkim, śląskim, małopolskim i świętokrzyskim odnotujemy 3 stopnie na plusie, w województwach opolskim i dolnośląskim termometry pokażą nawet 6 stopni, z kolei na północnym zachodzie kraju temperatura osiągnie wartość od 4 do 5 stopni Celsjusza.

