Zniszczono 22 figury świętych przed kościołem na Podkarpaciu. Stały tam od 11 listopada

usz_misiatek godzinę temu

Widocznie ktos slusznie uznal, ze tworzenie figurek swietych jest bluznierstwem i zlamaniem 2. przykazania, mowiacego o nieczynieniu "sobie rzeźbionego wizerunku ani kształtu podobnego do czegokolwiek, co jest na niebie w górze, albo, co jest nisko na ziemi, albo, co jest w wodach pod ziemią." Przykazania, dodajmy, usunietego przez kler, bo ksiadz dobrodziej przeciez lepiej od pambucka wie, co dla pambucka dobre.