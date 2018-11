Przesłuchanie byłego szefa KNF Marka Ch. przerwane. Będzie kontynuowane w środę

Prokurator Tomasz Tadla poinformował, że wszelkie decyzje, w tym ta dotycząca ewentualnego aresztu dla byłego szefa KNF Marka Ch., zapadną w środę.

Drugi dzień przesłuchania Marka Ch. przez prokuraturę w środę

Śledczy powiedział, że wyjaśnienia podejrzanego na ten moment liczą 35 stron. Zaznaczył, że prokuratura chce przedstawić podejrzanemu jeszcze "ogromną liczbę dowodów", a przesłuchanie Marka Ch. przerwano we wtorek przed godziną 23 ze względu na późną porę. Przesłuchanie Marka Ch. trwało od godziny 13.



Prokurator potwierdził, że Marek Ch. usłyszał jeden zarzut. Nie udzielił informacji, czy podejrzany przyznał się do winy.



Jak informowało Polskie Radio Katowice, były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego usłyszał zarzut przekroczenia uprawnienia celem osiągnięcia korzyści osobistej przez osobę trzecią. O postawionym przez śledczych zarzucie poinformował wcześniej, w przerwie przesłuchania obrońca byłego szefa KNF mecenas Marcin Kondracki.



We wtorek rano Marek Ch. został zatrzymany przez agentów CBA. Podstawą zatrzymania miały być materiały dowodowe dostarczone przez biznesmena Leszka Czarneckiego. Sprawę jako pierwsza opisała "Gazeta Wyborcza". Za zarzucane oskarżonemu czyny grozi do 10 lat więzienia.