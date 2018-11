Trzy osoby zginęły na drodze pod Człuchowem. Osobówka zmiażdżona przez TIR-a

aussieozz pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

Zazwyczaj kierowcy TIRów to idioci ale tym razem to kierowca osobówki można powiedzieć zabił pasażerów i siebie , cytując lokalne media

"Jak się dowiedzieliśmy od mężczyzny, właściciela firmy do której należy opel – jego pracownik wracał z Bydgoszczy. Z jego relacji wynika, że zatrzymał się, żeby skręcić w lewo – w kierunku Jęcznik Małych. Kierowca audi – nie zważając na skrzyżowanie i podwójną ciągłą linię próbował go wyprzedzić – wjeżdżając wprost pod koła jadącej w przeciwną stronę ciężarówki."