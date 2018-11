Tragedia w sali zabaw. Są wstępne wyniki sekcji zwłok ojca i syna. Znaleziono plastikowe pojemniki

tomasz20 pół godziny temu Oceniono 9 razy 5

Cała sytuacja pokazuje jak Polacy boją się kontaktu z lekarzem psychiatrą czy psychologiem. Naprawdę wielu tragedii można byłoby w ten sposób uniknąć. Nie trzeba bać się takiego kontaktu. To nic strasznego ani wstydliwego. W wielu poradniach mamy dużo specjalistów. Często to rodzina powinna być tym głównym wsparciem i kierować osoby z problemami psychicznymi i emocjonalnymi na leczenie gdyż same osoby chore nie widzą takiego problemu i nie chcą się leczyć. W takich sytuacjach najgorsze co można zrobić osobie chorej to odwrócenie się od niej czy też pozostawienie jej. (Warto być z kimś na dobre i na złe ...bo i nam może przecież przytrafić się choroba). Często chory zamiast rozmawiać ze specjalistą o problemie idzie np.do księdza albo do kolegi który tak naprawdę nie jest w stanie mu pomóc. Edukacja społeczeństwa w kraju jest bardzo słaba... Media wolą puszczać od rana do nocy reklamy które tylko ogłupiają społeczeństwo i przynoszą zyski a nie rozwiązują ich problemów społecznych.Więc rola mediów w życiu społecznym powinna być nastawiona na człowieka i jego potrzeby a nie na potrzeby wielkiego kapitału.