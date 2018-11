Wszystko wskazuje na to, że czwartek będzie dniem słonecznym, ale chłodnym. IMGW wydało także ostrzeżenie I stopnia dla dwóch województw na północy kraju.

Temperatura 29 listopada 2018

Prognoza pogody IMGW pokazuje, że czwartek będzie dniem słonecznym, ale chłodnym. Na terenie całego kraju temperatura nie osiągnie wartości wyższej niż 3 stopnie Celsjusza. "Najcieplenszymi" miastami w czwartek 29 listopada będą Koszalin oraz Zielona Góra. Nieco chłodniej będzie w Szczecinie, gdzie termometry wskażą 2 stopnie oraz w Gdańsku, Olsztynie, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu i Opolu, gdzie będzie 0 stopni Celsjusza.

W pozostałych regionach kraju temperatury będą ujemne. W Warszawie, Łodzi, Kielcach, Krakowie, Katowicach i Jeleniej Górze termometry pokażą -1 stopień, w Białymstoku -2 stopnie, w Lublinie, Rzeszowie i Przemyślu -3 stopnie, z kolei w Zakopanem i w Suwałkach zaledwie -4 stopnie.

Pogoda na dziś. Najcieplej na północnym zachodzie, najzimniej na w górach i na Suwalszczyźnie Gazeta.pl

Opady. W czwartek dużo przejaśnień i słońca

Czwartek 29 listopada będzie dniem pełnym przejaśnień. Wyjątkowo słonecznie będzie na południu i wschodzie kraju, więcej chmur zauważymy na zachodzie i północy. Mimo że w czwartek nad Polską zawiśnie dużo chmur, nie musimy obawiać się opadów - IMGW nie przewiduje ani deszczu, ani śniegu.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW. Na północy silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje słabe i umiarkowane wiatry na terenie całego kraju, które będą osiągać prędkość od 4 do 10 km/h. Inaczej może być w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, dla których IMGW wydało ostrzeżenie I stopnia. W tym rejonie Polski może wiać silny wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, który może powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.