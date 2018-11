Kiedy obchodzimy Andrzejki? Popularne wróżby andrzejkowe

Andrzejki to nic innego, jak wieczór wróżb, który obchodzony jest co roku od co najmniej kilkuset lat. Dawniej Andrzejki były obchodzone tylko przez niezamężne kobiety. Młode dziewczyny wróżyły, aby dowiedzieć się za kogo i kiedy wyjdą za mąż. Początkowo wróżby andrzejkowe traktowano poważnie i odprawiano je indywidualnie, jednak z czasem zwyczaj ten przekształcił się we wspólną zabawę, w której mogą brać udział zarówno panie, jak i panowie. Kiedy obchodzimy to święto?

Kiedy są Andrzejki 2018. Kiedy będziemy wróżyć?

Andrzejki to wieczór wróżb, który obchodzimy w wigilię świętego Andrzeja, a więc w nocy z 29 na 30 listopada. Wieczór ten od wieków uchodzi za czas magiczny, sprzyjający poznawaniu przyszłości. Jest także ostatnią okazją do zorganizowania ostatniej hucznej zabawy przed adwentem.

Wróżby na Andrzejki. Najpopularniejsze tradycje i zabawy na Andrzejki

Do dziś najpopularniejszą wróżbą andrzejkową jest lanie wosku. Wróżba ta polega na przelewaniu gorącego wosku przez klucz i interpretowaniu powstałego kształtu, który może być podpowiedzią dot. wyglądu lub zawodu przyszłego męża.

Drugą wróżbą, która cieszy się dużą popularnością, jest ustawianie butów od ściany do progu domu. Wierzy się, że osoba, której but jako pierwszy dotknie progu, jako pierwsza wyjdzie za mąż, albo się ożeni.

Aby dowiedzieć się, jak na imię będzie miał nasz mąż (lub żona), należy wyciąć serce z arkusza papieru i na jednej ze stron napisać imiona męskie lub damskie. Następnie należy przekłuć kartkę igłą, patrząc na niezapisaną stronę serca. Imię, które zostanie przekłute, będzie takie samo, jak imię przyszłego partnera.

Wróżyć możemy także za pomocą jabłek. Aby to zrobić, należy obrać jabłko w taki sposób, aby obierka tworzyła jak najdłuższy pasek. Kiedy to zrobimy, rzucamy skórkę jabłka przez ramię. Kiedy upadnie, powinna utworzyć kształt litery, która będzie także pierwszą literą imienia naszego przyszłego partnera lub partnerki.