Niektórzy ludzie nie powinni mieć dzieci. A jak już mają, i są z tego problemy, to powinni wkraczać do akcji psychologowie, psychoterapeuci, oraz psychiatrzy.

Tak nie jest. Tak niemal nigdy nie jest! Albo rodzinę zostawia się samą sobie, albo w ostateczności, zajmują się tym urzędnicy. To trochę tak, jakby się urzędnikom oddawało do opieki ludzi z chorobą nowotworową. Przecież to jest jakaś, ja nawet nie mam słów by to nazwać.



Tutaj musiało być bardzo, bardzo źle. Jakieś uzależnienie, kompulsywne może, nie wiem co temu facetowi w głowie siedziało. Telewizja się tym zajęła, i to ogólnopolski program. I nic, nadal sobie chory psychicznie tatuś chadza z synkiem na plac zabaw...



Szkoda dziewczyny. Fajna. A z taką traumą niewyobrażalną. Bo to nie tylko strata dziecka, ale utrata zaufania do wszystkich i wszystkiego.