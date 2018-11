Radni z Piotrkowa chcą zawierzyć miasto Matce Boskiej. Nawet duchowni mają wątpliwości

Radni Piotrkowa Trybunalskiego podczas najbliższej sesji rady miasta, która wypada w środę, będą głosować nad zawierzeniem miasta Matce Boskiej.

Piotrków Trybunalski. Radni chcą zawierzyć miasto Matce Boskiej

"Wsłuchując się w głos ruchów i wspólnot katolickich działających na terenie naszego miasta chcemy zawierzyć wszystkie sprawy Piotrkowa Trybunalskiego Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny” - brzmi fragment treści stanowiska, który cytuje portal piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl.

Projekt ma spore szanse - jego autorem jest przewodniczący rady z prezydenckiego ugrupowania "Razem dla Piotrkowa", Marian Błaszczyński. Ugrupowanie w 23-osobowej radzie ma 9 głosów. Razem z PiS, który ma 7 mandatów, a którego radni także popierają ten pomysł, ma większość.

Dyscyplina partyjna ma jednak nie obowiązywać, zapewnia ugrupowanie "Razem dla Piotrkowa".

"To głupi pomysł jak stąd do wieczności"

Pomysł krytykują duchowni. Gwardian klasztoru ojców Bernardynów w Piotrkowie Gracjan Kubica w rozmowie z portalem piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl nie krył zdziwienia. Przypomniał, że miasto jest już zawierzone Matce Bożej Piotrowskiej. - A Matka Boża to Matka Boża, niezależnie od tego w jakim wizerunku - powiedział.

Dominikanin Paweł Gużyński w rozmowie z tvn24.pl nie przebierał w słowach. Stwierdził, że "jest to głupi pomysł, jak stąd do wieczności". W jego opinii pomysł radnych to "przerost pobożności nad kompetencjami ". - Bo przecież władza świecka kompetencji w tym zakresie nie ma żadnych - powiedział.

Jeśli w środę radni zdecydują o oddaniu Piotrkowa Trybunalskiego pod opiekę Matki Boskiej, akt ten będzie miał miejsce 8 grudnia w kościele Najświętszego Serca Jezusowego.

---

Piotr Maślak/Łukasz Kijek Fot. Gazeta.pl

We wtorek gościem Poranka Gazeta.pl będzie Paweł Zalewski, były poseł i europarlamentarzysta Platformy Obywatelskiej. Zapraszamy od godz. 8:30.