4-latek będzie miał na drugie imię Yoda. W Polsce. Rodzice wygrali batalię z urzędnikami i językowcami

Rodzice 4-letniego chłopca od jakiegoś czasu starali się o urzędowy wpis dotyczący imienia ich synka. Chcieli, żeby miał na drugie imię Yoda. W zeszłym tygodniu tata chłopca - dziennikarz Wojciech Staszewski - poinformował na Facebooku, że w końcu się udało. "Mały Yoda już oficjalnie" - napisał.

Yoda? Językoznawcy nie byli zachwyceni

Gdy rodzice chłopca zwrócili się do Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie z wnioskiem o wpisanie do dokumentów drugiego imienia chłopca, urzędnicy mieli wątpliwości. Od razu zwrócili się o opinię do Rady Języka Polskiego. To instytucja opiniodawczo-doradcza, która rozstrzyga m.in. spory dotyczące użycia języka polskiego. Opiniują również budzące wątpliwość imiona.

Językoznawcy nie byli zachwyceni pomysłem rodziców. Uważali, że Yoda nie jest odpowiednim imieniem dla dziecka. Argumentowano m.in., że Yoda to istota o zielonej skórze i mierząca zaledwie 130 cm wzrostu.

Ojciec chłopca miał jednak odpowiedź. Zaznaczył, że wskazywanie na skórę można traktować jako dyskryminację ze względu na jej kolor. Dodał również, że wskazany wzrost nie jest niczym niezwykłym, np. w przypadku Łokietka, który miał mieć 130-140 cm wzrostu.

Rada miała jednak również inne wątpliwości. Zgodnie z wyznacznikami nadawane imiona powinny wskazywać na płeć dziecka. W przypadku imienia Yoda budzi to wątpliwości, ponieważ zwyczajowo końcówka -a jest w Polsce związana z imionami żeńskimi.

Zaznaczono również, że imiona powinny wskazywać na narodowość dziecka, a przypadku postaci fikcyjnej to problematyczne. Wątpliwości budziła także obca pisownia przez "Y".

Pierwszy Yoda w Polsce

Opinia Rady Języka Polskiego była negatywna, ale nie zobowiązująca. Językoznawczy nie mają możliwości zablokowania wyboru rodziców. Ostateczną decyzję podejmują urzędnicy, którzy pozwolili dać chłopcu na drugie imię Yoda.

Barbara Romocka-Tyfel, zastępca dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy powiedziała w rozmowie z Polsatnews.pl, że w Polsce nie ma zakazu nadawania dzieciom imion obcych. Dodała również, że chodzi o drugie imię, nie pierwsze.

- Gdyby chodziło o pierwsze imię, moja opinia byłaby prawdopodobnie negatywna - powiedziała.