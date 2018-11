Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW. Na południu intensywne opady śniegu i oblodzenie

Najnowsze ostrzeżenia pogodowe IMGW dotyczą trzech województw - śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na południu kraju prognozuje się intensywne opady śniegu oraz niskie temperatury, które mogą przyczynić się do powstawania niebezpiecznych oblodzeń na drogach i chodnikach.

IMGW ostrzega przed śniegiem i oblodzeniem

IMGW przewiduje, że intensywne opady śniegu dadzą się we znak przede wszystkim mieszkańcom powiatów limanowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego w województwie małopolskim, a także jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego w województwie podkarpackim. Prognozuje się 80 proc. prawdopodobieństwo intensywnych opadów śniegu w ww. powiatach. Oblodzenie na drogach może powstawać przede wszystkim w powiatach cieszyńskim, bielskim i żywieckim województwa śląskiego, w całym województwie małopolskim poza powiatami olkuskim i miechowskim oraz na terenie całego województwa podkarpackiego z wyłączeniem powiatów niżańskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego. Podobnie jak w przypadku prognozowanych opadów śniegu, istnieje 80 proc. szans, że zaistnieją takie warunki pogodowe.

Wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia to ostrzeżenia I stopnia. Oznacza to, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Pamiętajmy o tym, aby w województwach objętych ostrzeżeniem meteorologicznym prowadzić samochód wyjątkowo ostrożnie, a podczas pieszych podróży z pracy czy do sklepu uważać na to, aby nie poślizgnąć się na oblodzonym chodniku.