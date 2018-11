Roksana Węgiel wygrała Eurowizję Junior. 13-latka śpiewa od ósmego roku życia

2 Otwórz galerię Fot. Andres Putting / Eurovision Junior

Roksana Węgiel z Polski zajęła pierwsze miejsce w finale Eurowizji Junior 2018, który odbył się w Mińsku. 13-latka zaśpiewała piosenkę "Anyone I Want To Be". Polka należała do faworytek konkursu.

