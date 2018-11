"Ktoś chyba powoli idzie po rozum do głowy". Komentarze po odwołaniu przesłuchania operatora TVN

lepiregenre 20 minut temu Oceniono 9 razy 5

I jeszcze raz i aż do znudzenia należy przypominać historię. Mianowicie, to co obecnie dzieje się nad Wisłą i dlaczego tak się dzieje to wystarczy znowu spojrzeć na historię Europy. Otóż już w 1830 roku we Francji, czyli u schyłku tzw. Restauracji nastąpił szybki wzrost liberalnej i republikańskiej opozycji. A dlaczego, ano dlatego, że w lipcu 1830 ostatni Burbon, czyli król Karol X obalił nowo wybrany gabinet ministrów oraz zawiesił wolność prasy, a policja rozpoczęła niszczenie prorepublikańskich drukarni. W konsekwencji tych haniebnych działań w następnym dniu wybuchła w Paryżu tzw. rewolucja lipcowa. Powtórzyły się elementy pierwszej rewolucji, tj: barykady, szturm i zdobycie ratusza, wskrzeszono też Gwardię Narodową, a na jej czele stanął ponownie, jak w 1789, gen. La Fayette. Tyle na temat historii, która wciąż się powtarza, a teraz chyba już czas na to aby ten biedny i sponiewierany kraj, wcześniej przez czerwoną zarazę a obecnie przez czarną epidemię wreszcie dojrzał i dorównał w rozwoju społecznym, przynajmniej XIX-wiecznej Francji. Nie jest tajemnicą, że wszędzie tam, gdzie w przeszłości rządził kościół i partie które odwoływały się do prawd objawionych, zawsze dochodziło wcześniej czy później do wielkiej tragedii społecznej.