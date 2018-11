Tragiczny wypadek koło Sycowa. Ford jechał pod prąd na S8, zderzył się czołowo z alfą romeo

taroudant 26 minut temu Oceniono 13 razy 7

Co chwila słychać o debilach wjezdzających pod prąd na autostradę lub S-kę. Skąd oni się biorą ? To zapewne ci sami co w lecie sandały na skarpety a głos zawsze na Pis. Dlaczego nie grodzimy dla nich rezerwatów ?