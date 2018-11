"Murem za Wackiem". Dziennikarze bronią operatora TVN, do którego przyszło ABW

zd46 12 minut temu Oceniono 5 razy 3

Amatorzy, pochodzący z "politycznej łapanki" oraz zaprzyjaźnionych środowisk, zwani agentami, wywiadowcami, a tak naprawdę będący wyłącznie miłośnikami obecnie rządzących i służący im wiernie, jak „psy” w ABW, nie macie pojęcia o takich działaniach rozpracowujących, nikt was tego nie uczył, umiecie tylko tak „na chama, na rympał”, o 6.00 rano, bez strategii i taktyki, tak "z buta"? Aby uzyskać prawdziwe informacje i rozpracować dane środowisko, trzeba umiejętnie „wejść” do środka organizmu i stać się jednym z nich, choć wejście w grupę obarczone jest dużym ryzykiem, w tym pobiciem lub utratą życia. Wy umiecie tylko tak, jak słynny „agent Tomek”, rozkochać kobietę z korupcyjnym zamiarem, obfotografować się przy walizce pieniędzy na przekupienie świadków i skorumpowanie wszystkich po drodze, tylko to nie jest "rozpracowanie", w zrozumieniu operacyjnym. Ostatnim przykładem jest Chrzanowski z KNF i jego działania ko-rupcyjne przy bezużytecznych „szydłach-szumidłach” , który zapomniał, że: ..”cicha woda brzegi rwie”. Tylko ABW nie bierze się za to? DLACZEGO? Zbyt dużo do stracenia? Czy strach przed prawdą, uczciwością a w efekcie, utratą władzy?Wg rozumienia instytucji rządowej ABW, Kukliński, to zdrajca a nie bohater?