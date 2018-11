Karambol na moście w Baciutach. Zderzyło się 10 samochodów. Kobieta w ciąży w szpitalu

Do zdarzenia doszło na drodze między Białymstokiem a Wysokim Mazowieckim. Samochodami podróżowało łącznie 18 osób. Według informacji IAR ranne zostały cztery z nich, jedną - kobietę w ciąży - przewieziono do szpitala. Według rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, nie ma informacji, by ktoś odniósł poważne obrażenia.

Prawdopodobnie doszło do kilku kolizji, a ich przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków atmosferycznych - na drodze było ślisko - tak wynika ze wstępnych ustaleń policji. Po godzinie 19:00 trasa DW 678 w tym miejscu była nieprzejezdna, na miejscu pracowali policjanci, a kierowców kierowano na objazd przez Łapy.

W sobotę rano doszło do innego karambolu. Pod Olsztynem na drodze S51 zderzyło się 18 samochodów. Również w tym przypadku do serii kolizji i wypadku prawdopodobnie przyczyniła się pogoda.