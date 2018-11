a.k.traper 19 minut temu 0

Część uciekła a oni nadal liczą, dobre.

Jeżeli miejscami tworzy się oblodzenie lub pada marznaca mzawka to faktycznie trzeba starać się łagodnie wytracić prędkość i szukać miejsca do zjazdu, nawet w pole, większość takich zdarzeń to wciśnięcie hamulca w panice. Jechałem kiedyś w czasie takiego opadu z prędkością minimalną i to w sznurku, przejeżdżający TIR swoim podmuchem wytrącił samochód z równowagi i zacząłem się zssuwać z drogi, nie dałem rady skręcić w drogą gruntową, przejechałm metr dalej do rowu, nic mi się nie stało ale jak mnie wyciągali to inny, jadący szybciej uderzył w holownik i wtedy już tylko warsztat. Na odcinku kilkunastu km wypadło z trasy ok 20 pojazdów, tak mówił kierowca holownika. Kierowcy odjechali bo na co mieli czekać skoro nic im się nie stało, może papiery też mieli nie bardzo albo i chuch nieświeży a wiadomo, winny czy niewinny po naparstku winny i prawidłowo. Zarówno policja jak i ubezpieczyciele na bank zastosują formułę o niedostosowaniu prędkości, na lodzie to i 40 jest sporo.