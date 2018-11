Pogoda na poniedziałek. Gdzieniegdzie zaświeci słońce, gdzie indziej spadnie śnieg

Poniedziałek 26 listopada będzie dniem chłodnym, a dla południa kraju także obfitującym w opady deszczu i śniegu. IMGW prognozuje także słabe podmuchy wiatru.

Temperatura

Poniedziałek nie będzie należał do dni ciepłych, choć niemal w całym kraju temperatura będzie dodatnia. Najcieplej będzie w zachodniej części kraju - w Szczecinie i Koszalinie termometry wskażą 4 stopnie Celsjusza, a w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu czy we Wrocławiu - 3 stopnie. W centralnej i południowej części kraju temperatura będzie wahać się od 0 do 2 stopni, z kolei na północnym wschodzie może spaść poniżej zera. Poniedziałkowym biegunem zimna będą Suwałki oraz Białystok, gdzie odnotujemy temperaturę o wartości jednego stopnia poniżej zera.

Temperatury osiągną dziś maksymalnie 4 stopnie Celsjusza Gazeta.pl

Opady. Na południu możemy spodziewać się śniegu

Prognoza pogody IMGW pokazuje, że w poniedziałek Polska podzielona będzie na słoneczną północ i deszczowe lub śnieżne południe. Różnego rodzaju opadów możemy spodziewać się m.in. w Jeleniej Górze, Opolu, Katowicach, Krakowie, Zakopanem, Przemyślu, Rzeszowie i Lublinie. Będą to przede wszystkim słabe opady śniegu, jednak lokalnie możemy obserwować także opady deszczu.

Brak ostrzeżeń meteorologicznych. Pamiętajmy o ciepłych ubraniach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie przewiduje żadnych ostrzeżeń meteorologicznych. Opady deszczu, mgły, czy gołoledź nie powinny zagrażać naszemu bezpieczeństwu. Warto jednak pamiętać, aby ciepło się ubrać. Przydatne mogą okazać się rękawiczki i zimowa czapka. W poniedziałek prognozuje się także słaby wiatr, co może oznaczać, że smog da się nam we znaki.



