Pogoda na najbliższy tydzień. Będzie dużo słońca i niewiele opadów [26.11-02.12.2018]

Na początku zbliżającego się tygodnia pogoda podzieli Polskę na pół - północny zachód będzie cieszył się słoneczną, ładną pogodą, z kolei południowy wschód będzie skąpie się w licznych opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Od środy zaobserwujemy znaczną poprawę warunków atmosferycznych. Będzie więcej przejaśnień, a chmury będą przynosić opady deszczu i śniegu tylko sporadycznie. Synoptycy nie przewidują na ten tydzień żadnych ostrzeżeń meteorologicznych.

Pogoda na tydzień 26.11-02.12.2018

Poniedziałek i wtorek będą dniami, w czasie których pogoda w różnych rejonach Polski będzie diametralnie się różnić. Na północy będzie słonecznie i dość ciepło. W miastach takich jak Szczecin czy Koszalin termometry pokażą 4 stopnie Celsjusza. Znacznie gorzej będzie na południu kraju, gdzie zaobserwujemy liczne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Padać będzie m.in. w Krakowie, Rzeszowie, Opolu i Wrocławiu. We wtorek temperatury spadną nieznacznie poniżej zera, dlatego w tych miejscowościach zacznie padać śnieg.

Od środy możemy oczekiwać znacznie ładniejszej i bardziej słonecznej pogody. Będzie to pierwszy dzień w tygodniu, w którym nie będzie padać deszcz ani śnieg. Zaobserwujemy liczne przejaśnienia, jednak będzie dość zimno. Temperatura w Polsce osiągnie wartość od -3 do 1 stopnia. Bardzo podobne warunki atmosferyczne będziemy obserwować w czwartek - będzie słonecznie, choć równie zimno, jak w środę.

Pogoda na piątek. Przyjdzie niewielkie ocieplenie

W piątek, podobnie jak w środę i w czwartek, słońce będzie wyglądać zza chmur dość często. Nie prognozuje się opadów deszczu czy śniegu, a nieznaczne ocieplenie. Termometry w większości polskich miast pokażą temperatury dodatnie. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, gdzie odnotujemy temperatury o wartości 5-6 stopni. Do najzimniejszych miast tego dnia będą należeć Suwałki, Białystok oraz Lublin, gdzie temperatura spadnie do 2 stopni poniżej zera. W piątek możemy spodziewać się silniejszych porywów wiatru.

Pogoda na sobotę. W weekend słońce wyjrzy zza chmur

Sobota również będzie słoneczna i bezdeszczowa. Nie prognozuje się opadów na całym terenie Polski. W sobotę obserwować będziemy liczne przejaśnienia, a termometry we wszystkich województwach w kraju, za wyjątkiem województwa podlaskiego, pokażą temperatury dodatnie. Najcieplej będzie na zachodzie - w Szczecinie temperatura podniesie się do 8 stopni Celsjusza, z kolei we Wrocławiu, Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim termometry pokażą 7 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie odnotujemy jeden stopień poniżej zera.

Pogoda na niedzielę. Kolejny piękny dzień

Niedziela 2 grudnia zapowiada się naprawdę ładnie. W całym kraju ma być słonecznie i bezdeszczowo. Meteorolodzy nie zapowiadają także opadów śniegu. Co więcej, w żadnym z Polskich miast temperatura nie spadnie poniżej zera. Najchłodniej będzie w Suwałkach (0 stopni), z kolei najcieplej w Szczecinie i Koszalinie (6 stopni).

Pogoda na przyszły tydzień. Opady deszczu i śniegu wrócą do Polski

Wszystko wskazuje na to, że słoneczna, stosunkowo ciepła aura utrzyma się w Polsce przez większość kolejnego tygodnia. Synoptycy zapowiadają, że znaczne pogorszenie pogody zaobserwujemy dopiero w piątek 7 grudnia, kiedy w całym kraju zacznie padać deszcz lub deszcz ze śniegiem. Pamiętajmy jednak, że jest to długoterminowa prognoza pogody, co oznacza, że może się ona wielokrotnie zmienić.

