W czwartek 22 listopada otwarto nową galerię handlową w Cieszynie na Śląsku. Wydarzeniu towarzyszyły konkursy, okazjonalne promocje i pokaz laserowy. Chciało w nich uczestniczyć wielu mieszkańców miasta.

Cieszyn. Ludzie tratowali się na otwarciu galerii

Jeszcze przed otwarciem pod drzwiami cieszyńskiej galerii zgromadziło się kilkaset osób. Po otwarciu tłum wbiegł do środka.

Na nagraniach zamieszczanych w sieci widać, jak niektórzy klienci tratowali się nawzajem i biegli po ruchomych schodach, żeby dotrzeć do nowo otwartych sklepów jako pierwsi.

Ksiądz: Jesteśmy w tym nowym, pięknym domu

Dzień wcześniej w galerii odbyła się impreza zamknięta. Zostali na nią zaproszeni dziennikarze, przedstawiciele lokalnych władz oraz goście specjalni, wśród nich Krzysztof Ibisz, który poprowadził imprezę.

Na uroczystej inauguracji pojawili się także księża, którzy poświęcili obiekt i zaprosili gości do wspólnego odmówienia modlitwy "Ojcze Nasz".

- Słowo Boże mówi: Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go budują. My jesteśmy w tym nowym, pięknym domu - mówił podczas otwarcia galerii ksiądz Jacek Gracz, proboszcz Parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

- Wynika z tego, że Pan Bóg pobłogosławił, że mogliśmy go ukończyć, że możemy do niego wejść i, że możemy tu widzieć tyle radosnych, kolorowych i ciekawych rzeczy - dodał, zapraszając zgromadzonych do wspólnej modlitwy.