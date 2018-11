Black Friday 2018. W jakich sklepach upolujemy największe promocje? [LISTA SKLEPÓW]

Black Friday to dzień, który często nazywamy świętem wyprzedaży. Zwyczaj ten przybył do Polski ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. W USA wypada on w pierwszy piątek po Dniu Dziękczynienia i otwiera sezon zakupów świątecznych. Okazuje się, że Polacy coraz częściej korzystają z promocji na Black Friday, nierzadko kupując już w listopadzie prezenty na Boże Narodzenie. Jakie sklepy biorą udział w tegorocznych obchodach Black Friday? Lista jest naprawdę długa.

Black Friday 2018. Gdzie szukać promocji na Czarny Piątek?

Podczas Black Friday taniej możemy kupić niemal wszystko - ubrania, sprzęt elektroniczny, dodatki do domu, sprzęt sportowy i wiele innych. Oto lista sklepów, które biorą udział w Black Friday 2018:

Media Markt

Sephora

RTV Euro AGD

Bon Prix

Media Expert

Decathlon

Allegro

home&you

Gino Rossi

Gatta

ECCO

4F

Intimissimi

Reserved

Smyk

Zalando Lounge

IKEA

Castorama

Leroy Merlin

Abra Meble

Black Red White

Douglas

Avon

Dr Irena Eris

Drogerie Natura

Tołpa

Orange

Vobis

Komputronik

Deichmann

Promod

Wittchen

Calzedonia

Answear

Cropp

House

Puma

New Balance

5.10.15.

Play

T-Mobile

Pandora

W.KRUK

Empik

Czytaj także: Black Friday w Lidlu i Biedronce >>>