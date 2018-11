Black Friday 2018. Jak nie dać się oszukać? Uważajmy na podejrzanie wysokie promocje

Black Friday to święto wyprzedaży, które dotarło do Polski ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niemal każda z osób, która wie, czym jest Czarny Piątek, kojarzy prawdopodobnie nagrania z amerykańskich sklepów, na których widać, jak ludzie szturmują drzwi sklepów i wydzierają sobie produkty z rąk. Takie sceny zdarzają się także w Polsce, co pokazuje, że duże promocje mogą sprawić, że przestaniemy myśleć racjonalnie. Jak nie dać się oszukać podczas Black Friday? Pamiętajmy o zdrowym rozsądku i o prawach konsumenta.

Jak nie dać się oszukać w czasie Black Friday? Uwaga na największe promocje

Należy pamiętać, że wiele sklepów podwyższa ceny produktów tuż przed Black Friday, aby niedługo potem znacznie je obniżyć. Dzięki temu sprzedawcy mogą mówić, że dany produkt został przeceniony np. o 80 procent, podczas gdy jego promocyjna cena jest taka sama jak cena początkowa. Warto więc monitorować rynek i mieć świadomość tego, jaka jest standardowa cena produktu, który chcemy kupić. Jeżeli nie myśleliśmy o tym wcześniej i nie wiemy, za jaką cenę mogliśmy kupić wymarzony przedmiot przed Black Friday, weźmy do sklepu komórkę i w czasie zakupów sprawdzajmy, czy promocja, którą kusi nas sprzedawca, naprawdę jest wspaniałą okazją, czy tylko sprytną sztuczką sklepu.

Black Friday w sklepach stacjonarnych. Psychologiczne sztuczki sprzedawców

Warto zdać sobie sprawę z tego, że w dni takie jak Czarny Piątek wielu sprzedawców będzie chciało przyciągnąć naszą uwagę i zatrzymać nas w sklepie jak najdłużej. Możemy się więc spodziewać, że sprzedawcy będą częstować nas kawą, ciasteczkami lub dadzą nam próbki dostępnych w sklepie produktów. Jeżeli skorzystamy z takich uprzejmości, zostaniemy w sklepie dłużej, a to zwiększy prawdopodobieństwo, że coś w danym sklepie kupimy. Co więcej, otrzymując jakiś gratis od sprzedawcy, możemy poczuć się zobowiązani do tego, aby się odwdzięczyć, przez co łatwiej będzie nas nakłonić do pozostawienia w danym sklepie większej ilości gotówki, niż planowaliśmy.

Black Friday 2018. Uwaga na zakupy przez Internet!

Na co warto uważać podczas zakupów na Black Friday robionych przez Internet? Przede wszystkim upewnijmy się, u kogo kupujemy i gdzie został zarejestrowany dany sklep. Strona internetowa w języku polskim nie oznacza, że kupujemy u polskiego przedsiębiorcy. Jeżeli wybierzemy zakupy w sklepie zarejestrowanym w Unii Europejskiej lub w Stanach Zjednoczonych, jako konsumenci powinniśmy czuć się bezpiecznie. Warto jednak uważać na sklepy zarejestrowane w Azji. Jeżeli kupimy coś w takim sklepie, możemy natknąć się na wysokie cła, a jeżeli produkt będzie wadliwy lub nie będziemy z niego zadowoleni, możliwość wymiany, reklamacji czy dochodzenie swoich praw konsumenckich mogą stać się niemal niemożliwe. Co więcej, dostawa produktów z Azji trwa z reguły znacznie dłużej niż np. z USA. Pamiętajmy, że w przypadku zakupów w sklepach internetowych zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej mamy 14 dni na to, aby dokonać zwrotu produktu.