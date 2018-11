Wyjazdy w Alpy i drogie alkohole. Korupcja w wojskowej instytucji podległej pod MON

Do zatrzymania podejrzanych doszło 20 listopada. Żandarmeria Wojskowa przekazała ich w ręce prokuratury.

Korupcja w instytucji podległej pod MON

Podejrzani o korupcję pracownicy wojskowej instytucji to Dariusz J. oraz Dorota D. - pracownicy Stołecznego Zarządu Infrastruktury, który zajmuje się prowadzeniem inwestycji i remontów oraz wyposażaniem obiektów Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dariusz J. i Dorota D. są podejrzani o przyjmowanie od przedsiębiorców łapówek w wysokości od tysiąca do trzech tysięcy złotych oraz "prezentów" w postaci drogich alkoholi. Biznesmeni powiązani z branżą budowlanych mieli też sponsorować urzędnikom zagraniczne wyjazdy w Alpy czy do Wiednia. Wszystko w zamian za ustawianie przetargów budowlanych na terenach wojskowych i zlecanie prac remontowych na terenie obiektów wojskowych w Warszawie i w Radomiu.

Urzędnicy z zarzutami korupcyjnymi

Jak podaje Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, do przestępstwa miało dochodzić w latach 2016-2017. Jeden z przetargów dotyczył zamówienia publicznego na prace remontowe na terenie 10. Pułku Samochodowego w Warszawie.

Zarzuty wręczania łapówek urzędnikom usłyszeli z kolei czterej przedsiębiorcy - pracownicy firm z Zamościa, warszawy i Legionowa. 51-letni Dariusz J.. starszy specjalista Wydziału Eksploatacji Nieruchomości, na trzy miesiące trafił do aresztu. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że to on był pomysłodawcą procederu.

Reszcie zatrzymanych przydzielono dozór policyjny. Musieli też wpłacić poręczenia majątkowe w kwocie od 10 do 20 tysięcy złotych. Jak podaje prokuratura, sprawa ma charakter rozwojowy.

Stołeczny Zarząd Infrastruktury to jednostka powołana do zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, które znajdują się we władaniu Ministerstwa Obrony Narodowej.