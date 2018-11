Pogoda na sobotę. Deszcz, mgły i gołoledź. IMGW wydaje ostrzeżenia I stopnia

Prognoza pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazuje, że w całym kraju będzie pochmurno, a przejaśnienia będą tego dnia należeć do rzadkości. Dla kilku województw wydano także ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia.

Temperatura w sobotę 24.11.2018 r.

Temperatura w całym kraju nie będzie zachęcać do spacerów i aktywności na świeżym powietrzu. We wszystkich polskich miastach termometry pokażą dodatnie wartości, jednak będzie chłodno.

Najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju. We Wrocławiu i w Opolu odnotujemy 7 stopni Celsjusza - to sobotni rekord ciepła w Polsce. O jeden stopniej mniej pokażą termometry w województwie podkarpackim - w Rzeszowie i Przemyślu temperatura osiągnie wartość 6 stopni. 5 stopni Celsjusza to temperatura przewidywana dla Łodzi, Poznania i Katowic.

W większości miast w kraju termometry wskażą wartość 4 stopni Celsjusza. Zgodnie z prognozą przygotowaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, taką temperaturę odnotujemy w Warszawie, Kielcach, Krakowie, Zakopanem, Lublinie, Szczecinie i Koszalinie. Tylko trochę zimniej będzie w Bydgoszczy, Toruniu i Olsztynie - tam termometry pokażą 3 stopnie. Najzimniej będzie z kolei w Białymstoku i Gdańsku, gdzie temperatura osiągnie wartość 2 stopni oraz w Suwałkach - tam będzie tylko jeden stopień powyżej zera.

Temperatury 24.11.2018 r. gazeta.pl

Opady. Gdzie pada deszcz?

Prognoza pogody IMGW pokazuje, że dzisiejszy dzień będzie deszczowy, ale tylko dla mieszkańców połowy kraju. Miasta położone na północnym zachodzie i zachodzie Polski, m.in. Wrocław, Poznań czy Szczecin, nie są zagrożone opadami. Deszcz pojawi się jednak w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, podkarpackim, małopolskim oraz śląskim i opolskim. Na północy kraju, m.in. w Suwałkach czy w Białymstoku prognozowane są mżawki, które z powodu niskich temperatur mogą przerodzić się w gołoledź.

Ostrzeżenia pogodowe: mgły i deszcze. Uwaga na śliskie jezdnie i ograniczoną widoczność

Pamiętajmy, że w dniu dzisiejszym o poranku widoczność mogą ograniczać mgły, które wystąpią przede wszystkim na północy i w centralnej części kraju. Mgły te ograniczą widoczność do 200 metrów. Ostrzeżenie o mgłach dotyczy przede wszystkim kierowców, którzy dzisiaj rano powinni być szczególnie uważni. Niebezpiecznie może być także wieczorem - gdy temperatury zaczną się obniżać, w wielu miastach Polski opady deszczu przekształcą się w marznący deszcz lub deszcz ze śniegiem. Na drogach i chodnikach może powstawać gołoledź. Uważajmy, aby nie wpaść w poślizg lub nie wywrócić się podczas wieczornego spaceru.

IMGW ostrzeżenia pogodowe dla siedmiu województw

IMGW ogłosił ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przed marznącymi opadami dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przed mgłami dla województw mazowieckiego i lubelskiego. Przypomnijmy, że ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia oznaczają, że obserwowane zjawiska meteorologiczne mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Uważajmy na siebie oraz swój dobytek, przede wszystkim zaś na samochody.

Pogoda na niedzielę. Wciąż deszczowo, ale bezpieczniej

Pogoda w niedzielę 25 listopada będzie przypominać tę, którą obserwujemy dzisiaj. W województwach we wschodniej części kraju nie zabraknie opadów deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Więcej przejaśnień zaobserwujemy na zachodzie, gdzie nie prognozuje się opadów. Temperatury będą osiągać wartości od 2 stopni na wybrzeżu i w województwie podlaskim do 7 stopni na Dolnym Śląsku. IMGW nie wydało żadnych ostrzeżeń meteorologicznych na niedzielę.

