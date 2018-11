Pogoda na piątek. W nocy popada, więc uważajcie na drogach. Może być ślisko

Pogoda na piątek nie zapowiada się inaczej niż w poprzednich dniach. Uważajcie na drogach, weźcie ze sobą parasolki.

Pogoda na piątek. Deszcz i chłodne temperatury

Noc była dość mroźna i deszczowa. W wielu miejscach w Polsce padał deszcz lub mżawki, które szybko zamarzały. Rano możemy się zatem spodziewać gołoledzi. Mogą pojawić się również mgły, które znacznie ograniczą widoczność.

Temperatury w piątek nie przekroczą 6 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie kraju będzie trochę cieplej niż w jego pozostałych częściach. 5 st. C w Poznaniu i 6 st. C we Wrocławiu, a 1 st. C - w Gdańsku, - 1 st. C - w Krakowie i 2 st. C w Lublinie. Temperatury będą wahały się od -2 do 6 stopni C.

Wiatr nie będzie jednak silny, więc temperatury nie będą uciążliwe. Wietrznie będzie tylko w wysokich górach - tam wiatr będzie wiał do 70 km/h.

W ciągu dnia również należy spodziewać się opadów. Głównie na południu i na południowym wschodzie oraz w centrum Polski. Mieszkańców okolic wybrzeża mogą z kolei zaskoczyć opady śniegu.

Weekend nie zapowiada się lepiej. W sobotę deszczowo, a w niedzielę - śnieżnie.

Aktualną pogodę można śledzić na tej interaktywnej mapie: