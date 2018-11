Borys Budka o przejściu do PiS radnego Kałuży. "To jest po prostu twarz zdrajcy"

tomtg123 przed chwilą 0

Towarzysz Szmaciak.... - ponizej fragmenty poematu Szpotańskiego :



Straszny miał dzień towarzysz Szmaciak.

Ach, wprost odchodził od rozumu,

kiedy uciekać musiał w gaciach

ścigany wyzwiskami tłumu.



Zewsząd sypały się kamienie,

boleśnie bijąc go w siedzenie.

Na szczęście było jak już wiecie

tajemne przejście w komitecie.



Jeszcze ze strachu nie ochłonął,

a za nim już komitet płonął

i płonął w jego gabinecie

największy porno-zbiór w powiecie.



Teraz w swej willi siedzi Szmaciak,

już w spodniach w prążki, a nie w gaciach,

owinął przy tym się szlafrokiem

i pije scotch z wiśniowym sokiem.



Pije, bo się straszliwie martwi

pod kątem własnym i przyszłości

i bardzo źle myśli o partii,

a kierownictwie w szczególności.



On elegancję już chromoli!

Więc wprost z butelki wódę goli.

Przez dłuższą chwilę słychać gulgot,

a potem Szmaciak wzdycha z ulgą.



Lecz choć odporne są Szmaciaki

i mogą wchłonąć wódy morze,

istnieje punkt krytyczny taki,

po którym Szmaciak też nie może.



Coś jeszcze bredził, coś bełkotał,

ale powoli ostygł zapał.

I Szmaciak zsunął się z fotela,

rozdziawił gębę i zachrapał.



Śpi ciało. A tymczasem dusza

w mroczną krainę snu wyrusza.

Sen to dziedzina zagadkowa,

niejedną niespodziankę chowa,



Śni Szmaciak sen zgoła banalny:

budzi we własnej się sypialni,

ale mu bardzo ciąży głowa.

Wiadomo, pił, to rzecz nienowa.



Picie, jak o tym dobrze wiecie,

jest zawsze w modzie w komitecie.

Po piciu kac jest, puchnie ryło

Więc jakby nic się nie zdarzyło,



Szmaciak, że jest w działaniu prędki,

zrywa się, biegnie do łazienki,

by tam dokonać toalety,

staje przed lustrem i o rety!



Nie może być! Przeciera oczy,

myśląc, że kac go jeszcze mroczy.

Potem paznokcie w ciało wbija,

lecz wszystko na nic! Widzi ryja!



Ogląda w lustrze ryj krytycznie

no, nie jest znowu tak tragicznie!

Od twarzy znów tak różny nie jest!

Więc gdy poleje go Yardleyem,



da na to krem, a potem puder,

odróżnić będzie można z trudem.

A zresztą kładzie na to lagę!

On przecież wielką ma powagę



i tak jest wielka jego władza,

że tych, co będą nosem kręcić,

przepędzi zewsząd i powsadza

ma ryj, lecz ma go z własnej chęci!