CBA zatrzymało 14 celników z podkarpackiego. Za łapówki potwierdzali "lewe" faktury Ukraińcom

marrob godzinę temu

Pamietam jak przed laty (nic sie nie zmieniło od tego czasu!) pewien celnik przyjmujac łapówkę w zamian za nie przeciaganie procedur celnych (nie chodziło o jakis przekret ale o zalatwienie sprawy w jej normalnym czasie) powiedział do mnie coś co pamietam do dziś. "Wie pan już Jezus wiedział że celnicy biorą"