Mobilizacja wśród rezerwistów. W 2019 r. armia wezwie na ćwiczenia nawet 60-latków

Jak podaje "Rzeczpospolita" Sztab Generalny WP przewiduje, że w 2019 r. ponownie zostanie powołanych na ćwiczenia ok. 49 tys. rezerwistów. Podoficerowie i oficerowie mogą zostać wezwani na ćwiczenia do 60. roku życia, a szeregowi do pięćdziesiątki. W ten sposób armia kontroluje stan rezerw osobowych sił zbrojnych na wypadek wojny.

Dziennik zwraca uwagę także na inne sposoby, dzięki którym armia powiększa swoje szeregi. I tak w zeszłym roku uruchomiono pilotażowy program szkolenia wojskowego dla ochotników na studiach - "Legia Akademicka". "W ciągu roku z takiej możliwości skorzystało ponad 5 tys. młodych osób, a 2719 z nich uzyskało stopień starszego szeregowego oraz dodatkowo 1990 stopień kaprala" - czytamy w "Rz".

MON przygotował także kampanię rekrutacyjną "Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej", w ramach której od kilku tygodni działają punkty werbunkowe WKU m.in. w centrach handlowych, ośrodkach sportu i rynkach miejskich.

Równolegle trwa nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej. Teraz formacja ta liczy 16 tys. żołnierzy. Założenie jest takie, że do końca 2018 roku będzie ona miała w swych szeregach 20 tys. żołnierzy, w tym 17,2 tys. ochotników (pozostali to żołnierze zawodowi). Za rok ma być ich w sumie ok. 30 tys.