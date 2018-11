Black Friday w Lidlu i Biedronce. Promocje Black Weekend nawet do 80 procent [LISTA PRODUKTÓW]

Czas szalonych wyprzedaży na Black Friday zacznie się już dzisiaj. Nie inaczej jest w przypadku najpopularniejszych supermarketów w Polsce. Jakie produkty zostaną objęte specjalną promocją na Black Friday w Lidlu i w Biedronce? Zaglądamy do gazetek obu supermarketów.

Black Friday 2018 w Lidlu. Promocje na elektronikę, odzież i sprzęt RTV/AGD

Z okazji Black Friday w Lidlu przecenione zostaną m.in. narzędzia, sprzęt RTV i AGD oraz ubrania. Promocje w Lidlu będą sięgać nawet 80-ciu procent. Co więcej, Black Friday w Lidlu potrwa dłużej niż jeden dzień - interesujące nas produkty w promocyjnych cenach będziemy mogli kupić przez cały weekend lub do momentu wyczerpania się zapasów. Jakie produkty zostaną objęte największą promocją?

Absolutnym hitem tegorocznego Black Weekend w Lidlu zostaną prawdopodobnie powerbanki. Urządzenie o pojemności 5200 mAh będzie kosztować tylko 13 zł (81 proc. taniej). Znacznie taniej kupimy także multi-blender (69 zł zamiast 129 zł), urządzenie do masażu (49 zł zamiast 249 zł) oraz piłę dwutarczową (129 zł zamiast 299 zł). Pozostałe produkty, które podczas Black Weekend w Lildu będą znacznie tańsze to m.in.:

czajnik elektryczny za 69 zł (taniej o 30 proc.)

myjka ciśnieniowa za 279 zł (taniej o 20 proc.)

poduszki dekoracyjne za 15 zł/szt. (39 proc. taniej)

skrzynia do przechowywania i siedzenia za 59 zł (34 proc. taniej)

koszulki dziecięce za 14 zł/3 szt. (43 proc taniej)

skórzane buciki do raczkowania za 10 zł (66 proc taniej)

Black Friday 2018 w Biedronce. Promocje na odzież zimową

Podobnie jak Lidl, także Biedronka wydłużyła okres promocji na Black Friday. Przecenione produkty w Biedronce kupimy od 23 listopada aż do 25 listopada lub do momentu wyczerpania zapasów. Promocja na Black Weekend będzie obowiązywać na produkty z kategorii "Odzież i obuwie". Jeżeli kupimy dwa dowolne produkty z tej kategorii, które objęte zostały promocją, zyskamy rabat w wysokości 50 procent. O jakich produktach mowa? Będą to m.in.: