Black Friday 2018. Promocje na ubrania, buty i dodatki [LISTA SKLEPÓW]

Black Friday, czyli święto wyprzedaży, to zwyczaj, który przyszedł do nas zza oceanu. W Stanach Zjednoczonych dzień ten wypada w pierwszy piątek po Dniu Dziękczynienia, a więc zawsze w czwarty piątek listopada. W ten dzień sklepy kuszą klientów olbrzymimi promocjami, sięgającymi nawet 70 procent. A jakie sklepy z ubraniami biorą udział w tegorocznych obchodach Black Friday w Polsce?

Black Friday 2018 w Polsce. Promocje na ubrania

W sklepie Bon Prix z okazji Czarnego Piątku promocje będą trwały cały weekend. Podczas Black Weekend obowiązywać będzie rabat 20 proc. na wybrane ubrania damskie, męskie oraz dziecięce, a także na produkty z kategorii "Dom i wnętrze". Promocja będzie obowiązywać do 25 listopada.

W sklepie internetowym marki Diverse Black Friday trwa już od 21 listopada. Do piątku włącznie możemy kupić wszystkie ubrania z kolekcji w cenie niższej o 30 procent. Jedyną kolekcją, która nie została objęta tą promocją jest kolekcja Dext Dakar.

Olbrzymie promocje przygotował dla swoich klientów sklep internetowy answear.com. Z okazji Black Friday ubrania, buty i dodatki zostały przecenione nawet o 70 procent. Promocja ta potrwa do 24 listopada.

Bardzo atrakcyjne ceny na ubrania znajdziemy także w sklepie Top Secret. Z okazji święta wyprzedaży obowiązuje zniżka 50 procent na drugi zakupiony produkt z najnowszej kolekcji. Jeżeli zdecydujemy się na zakupy przez internet, możemy z kolei liczyć na obniżkę 25 proc. na każdy produkt.

Wiemy także, że z okazji Black Friday znajdziemy wiele promocji w sklepach należących do spółki LPP, a więc m.in. w sklepach Cropp czy House. O jakich rabatach mowa? Tego jeszcze nie wiemy, bo póki co sklepy trzymają to w tajemnicy - ich wysokości zostaną ujawnione dopiero w Czarny Piątek.

Black Friday 2018. Promocje w sklepach obuwniczych

Świętowanie Black Friday rozpoczęło się już także w sklepach sieci CCC. Od 19 do 25 listopada obowiązuje promocja na cały asortyment. Warto jednak pamiętać, że z rabatu - 20 proc. skorzystają tylko Klubowicze CCC.

Podczas Black Friday taniej kupimy także produkty dostępne w sklepie Deichmann. Promocje w Deichmannie będą obejmowały wszystkie buty, torebki i plecaki, które podczas Czarnego Piątku zostaną przecenione o 20 proc.

Buty i dodatki kupimy taniej także w sklepach sieci Sizeer. Do 26 listopada obowiązuje promocja -40 proc. na cały asortyment. Członkowie SizeerClub mogą liczyć na promocje sięgające 50 proc.