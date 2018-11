Muzeum II WŚ chwali się współpracą z lubianą przez narodowców marką. "Do reszty rozum odebrało?"

Muzeum II Wojny Światowej w weekend 24-25 listopada organizuje wydarzenie z okazji odwiedzenia placówki przez milionowego gościa. Jak informuje muzeum w mediach społecznościowych, oficjalnym partnerem obchodów będzie marka Red is Bad.

"Taki partner to wstyd"

Współpracę lubianej przez narodowców marki z Muzeum II Wojny Światowej skomentował radny Warszawy, Marek Szolc.

"Muzeum II WŚ - Wam tam do reszty rozum odebrało? Taki partner to wstyd" - napisał na Twitterze.

Do swojego wpisu dołączył zdjęcie jednej z koszulek marki z antyunijnym przekazem - widać na niej niebieską flagę Unii Europejskiej z podpisem "Blue is red. Red is bad"

Koszulki Red is Bad w Muzeum II WŚ

Przypomnijmy, że objęcie patronatem organizowanego przez Muzeum II WŚ wydarzenia to kolejna odsłona współpracy z marką Red is Bad. W lipcu tego roku koszulki lubianej przez narodowców firmy trafiły do muzealnego sklepiku z pamiątkami.

Z Red is Bad sympatyzują premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Andrzej Duda, który zakładał jej ubrania podczas podróży do Chin.

Red is Bad to znana w środowiskach prawicowych marka odzieżowa. W jej ofercie znajdziemy koszulki z antyunijnymi hasłami czy napisami "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę". Firma nie kryje swoich poglądów. Na stronie internetowej sklepu możemy przeczytać: "Red is Bad od zawsze było, jest i będzie przeciwne Unii Europejskiej w obecnym kształcie, a tzw. dotacje unijne, którymi tak emocjonuje się rząd, opinia publiczna i mainstreamowe media, ma w głębokim poważaniu". W ich ofercie znajdziemy też "koszulki antyunijne" z hasłem "Free people against blue system".

Marka jest również przeciwna ustaleniom okrągłostołowym, czemu dała wyraz w projekcie koszulki z przekreślonym zdjęciem Okrągłego Stołu. "Koszulka to wyraz protestu przeciwko tzw. Okrągłemu stołowi. W 1989 r. komunizm w Polsce upadł tylko pozornie, beneficjenci poprzedniego systemu dostali gwarancję nietykalności swoich interesów, a dawni zbrodniarze pozostali nieosądzeni" - czytamy w opisie produktu.