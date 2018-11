Pogoda na czwartek. Będzie mroźno i ślisko, uważajcie na drogach

Pogoda w czwartek nie dopisze. W całym kraju będzie zimno, a temperatura w wielu miejscach spadnie do kilku stopni na minusie. Na południu popada deszcz ze śniegiem, który będzie zamarzać i powodować gołoledź.

Pogoda w czwartek. Zimno i wilgotno

Pogoda w czwartek będzie dokuczać tym mocniej, że w powietrzu utrzyma się wysoka wilgoć, która będzie potęgować uczucie chłodu.

Najcieplej ma być na zachodzie kraju - tam na termometrach zobaczymy ok. 1 st. C. W centrum i na wschodzie temperatura będzie niższa - nawet -3 st. C.

IMGW ostrzega: Będzie ślisko

Na południu Polski w dzień ma być z kolei w okolicach 0 stopni. Rano spadnie tam deszcz, który miejscami może zamarzać i powodować gołoledź.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przez marznącymi opadami dla południowych krańców województw: podkarpackiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Obowiązują do godz. 11.00.

Aktualną pogodę można śledzić na interaktywnej mapie: