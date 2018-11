Izraelski muzyk nie mógł wejść ze strunami do samolotu. Na Lotnisku Chopina uznano je za groźne

Tom Tom 18 minut temu Oceniono 24 razy 8

Drogi wiolonczelisto.

Czy moglbys mi wyjasnic do czego sa Ci potrzebne zapasowe struny do Twojej wiolonczeli w bagazu podrecznym?

O ile znam Lotnisko Chopin'a nie ma tam sklepu ze strunami.

WIEC???????

Czy tak ciezko bylo te struny zapakowac do bagazu glownego?

Czy tez, jestes tak marnym grajkiem i w ten sposob chcisles zaistniec w PL mediach?

Myslenie nie boli.

A struny zawiez w bagazu podrecznym do Palestyny.

Gratuluje sukcesow.