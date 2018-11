Pomalował jadący 130 km/h pociąg Kolei Dolnośląskich. Są nowe zdjęcia

Piotr C pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

Nie można zaprzeczyć, że to akt durnego wandalizmu. Ale tez nie przesadzajmy ze stratami - normalna farba napryskana na nieumyte podłoże powinna się dość łatwo zmyć, a to że pociąg kosztuje 24 mln zł, to nie znaczy, że trzeba od razu nowy kupować. Najlepiej złapać tego gościa i kazać mu umyć pociąg (np. szczoteczką do zębów).