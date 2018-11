Black Friday 2018. Jakie promocje czekają na nas w sklepach Rossmann, Douglas i Sephora?

Black Friday, czyli coroczne święto wyprzedaży, przyszło do Polski ze Stanów Zjednoczonych i z roku na rok staje się bardziej popularne. Promocje na Black Friday organizują zarówno sklepy stacjonarne, jak i internetowe. Dotyczy to także drogerii, w których podczas Black Friday możemy kupić wyjątkowo tanie kosmetyki, perfumy i produkty do pielęgnacji skóry, włosów oraz paznokci. Czy najpopularniejsze drogerie w Polsce zorganizowały już jakieś promocje z okazji zbliżającego się Czarnego Piątku?

Black Friday w Rossmannie. Jakie produkty zostaną przecenione?

Czy Rossmann zorganizuje jakieś promocje z okazji Black Friday, tego wciąż nie wiadomo. Możemy przypuszczać, że tak, ponieważ w tamtym roku promocje w Rossmannie organizowane z okazji Czarnego Piątku cieszyły się olbrzymim powodzeniem, jednak na chwilę obecną marka Rossmann nie podaje na swojej stronie czy w gazetkach żadnej informacji na ten temat. Możliwe więc, że Rossmann ogłosi, że bierze udział w Black Friday 2018 na kilka godzin przed rozpoczęciem promocji. Przypomnijmy, że w tamtym roku w Rossmannie podczas Black Friday mogliśmy kupić perfumy w ramach promocji 1+1, co oznacza, że za cenę jednego flakonu perfum otrzymywaliśmy dwa produkty.

Black Week w sklepach Douglas. Promocje na luksusowe kosmetyki i perfumy

Douglas to także popularna sieć drogerii. Już ogłosiła, jakie produkty będą przecenione z okazji Black Friday. Promocje na kosmetyki obowiązują na stronie internetowej sklepu i sięgają nawet 70 procent. Co więcej, promocja ta trwać będzie cały tydzień lub do wyczerpania zapasów. Jak informuje sieć sklepów Douglas, przecenione zostało ponad 1000 różnych produktów. Na stronie internetowej douglas.pl podczas czarnego piątku możemy kupić m.in. przecenione perfumy marek Giorgio Armani, Michael Kors czy Yves Saint Laurent, a także kosmetyki takich marek jak Estée Lauder, Clinique czy Mac.

Black Week w drogeriach Sephora. Kosmetyki przecenione o 30 procent

W perfumeriach Sephora z okazji Black Friday znajdziemy szereg produktów przecenionych o 30 procent. Podobnie jak w drogeriach Douglas promocja z okazji Black Friday potrwa przez tydzień lub do wyczerpania zapasów. Jakiego rodzaju produkty kupimy o 30 proc. taniej? Wśród przecenionych w Sephorze produktów znajdziemy zarówno perfumy, jak i kosmetyki do makijażu i pielęgnacji skóry. Z okazji czarnego piątku przecenione zostały m.in. perfumy marek Paco Rabanne, Armani, Hugo Boss czy Yves Saint Laurent, wśród kremów i kosmetyków do pielęgnacji znajdziemy m.in. produkty marki Clinique czy Origins, z kolei dla pań, które lubią się malować, przeceniono kosmetyki Estée Lauder czy Kat von D.