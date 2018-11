Black Friday na Allegro. Ponad 100 tysięcy promocyjnych ofert

Black Friday to święto wyprzedaży, do którego dołącza się coraz więcej sklepów stacjonarnych, ale także sklepów internetowych. O Black Friday nie zapomina także Allegro - jeden z największych portali handlowych w Polsce. Jak czytamy na stronie internetowej Allegro, podczas Black Week będzie można skorzystać z ponad 100 tysięcy promocyjnych ofert. Akcja Black Friday na Allegro nigdy nie miała takiej skali.

Allegro zapowiada obniżki na Black Week. Przeceny sięgną nawet 70. procent

Na Allegro okres promocji został przedłużony i trwa w najlepsze od 19 listopada. Większość promocji na Allegro zakończą się w dniu 23 listopada lub w momencie wyczerpania zapasów. Produkty w promocyjnych cenach znajdziemy we wszystkich kategoriach na Allegro. Jak dowiadujemy się ze strony internetowej portalu aukcyjnego, obniżki będą sięgać nawet 70-ciu procent. Wszystkie produkty dostępne w akcjach na Black Friday, Black Week i Cyber Monday będą łatwo dostępne dzięki specjalnym czarnym oznaczeniom „BLACK WEEK”.

Black Friday na Allegro. Kosmetyki za 1 zł, elektronika taniej o kilkadziesiąt procent

Podczas Black Week będziemy mogli "upolować" wiele wyjątkowych promocji. Znaczne obniżki dotyczą m.in. produktów z kategorii "Zdrowie i Uroda" - niektóre z kosmetyków będzie można kupić już za złotówkę. Promocja ta będzie trwać od 19 do 26 listopada.

Allegro zapowiada, że promocją na Black Week zostaną objęte różnego rodzaju bestsellery. Taniej kupimy m.in. produkty marki Xiaomi, np. oczyszczacze powietrza, smartfony, automatyczne odkurzacze, powerbanki oraz opaski sportowe, a także smartfony Sony, Nokia i Samsung, drukarki Canon czy sprzęt muzyczny Blaupunkt. W kategorii "Dom i Ogród" przecenione zostaną produkty takich marek jak BOSCH, Tefal, Panasonic czy Braun, z kolei osoby, które kochają sport ucieszą się z promocji na produkty marek Under Armour, Nike, Adidas, Arctica czy Diesel.

Allegro i Black Friday. Startuje promocja na odroczone Raty Zero

Allegro robi ukłon w stronę tych osób, które chcą skorzystać z promocji na Czarny Piątek, kupując coś na raty. Wraz z promocją Black Week na Allegro wystartowała także promocja na odroczone Raty Zero. Jak czytamy na stronie portalu handlowego: "Do 30.11 można skorzystać z 24 rat bez oprocentowania ani prowizji, które można zacząć spłacać dopiero w styczniu 2019 r. Specjalnie dla wygody klientów korzystających z tej oferty w trakcie Black Week kwota minimalnej wartości kredytowanych zakupów została obniżona z 300 do 100 złotych".