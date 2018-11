Niedziele handlowe 2018. Czy 25 listopada będziemy mogli zrobić zakupy?

Jak wynika z obowiązujących przepisów z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, dzień 25 listopada to niedziela handlowa. Dlaczego?

Niedziele handlowe 2018. Jak ustalić, która niedziela jest niedzielą handlową?

Z treści przyjętej w dniu 10 stycznia br. ustawy wynika, że w 2018 roku niedziele handlowe wypadają dwa razy w miesiącu - w pierwszą i ostatnią niedzielę danego miesiąca. Tak jest także w listopadzie. Zbliżająca się niedziela jest ostatnią niedzielą w tym miesiącu, dlatego 25 listopada będziemy mogli zrobić zakupy.

Niedziele handlowe - grudzień 2018. Najwięcej niedziel handlowych w roku

Wyjątkiem od ww. reguły są miesiące takie jak grudzień, w czasie którego obchodzimy Boże Narodzenie. Ze względu na to święto ilość niedziel handlowych w grudniu została zwiększona do czterech, co oznacza, że tylko jedna niedziela (9 grudnia) w nadchodzącym miesiącu nie będzie niedzielą handlową.