Co 4. więzień ponownie trafia za kratki. Raport ministerstwa o resocjalizacji w Polsce

"Rzeczpospolita" opisuje, że obecnie w więzieniach przebywa 73 tys. osób, ale co czwarta może wrócić za kratki po tym, jak odbędzie karę. Wiceminister sprawiedliwości, odpowiedzialny za więziennictwo, Patryk Jaki wskazuje jednocześnie, że wskaźnik powrotności do przestępstwa spadł do 38,9 proc. (do 2016 roku), wcześniej wynosił 40,1 proc.

Lepszy wynik to efekt spadającej przestępczości, ale też mniej kar w zawieszeniu. Według ekspertów to właśnie skazani na kary w zawieszeniu najczęściej ponownie łamią prawo.

Ponad 50 proc. skazanych na więzienie w zawieszeniu wraca do przestępstwa już w pierwszym roku po uprawomocnieniu się wyroku. Ponad 25 proc. skazanych popełnia kolejne przestępstwo w ciągu pięciu lat od pierwszego wyroku

- czytamy w "Rz".

Co czwarty więzień wraca za kratki

Ogólna powrotność do przestępstwa w Polsce wynosi 25,5 proc. (wynik z ostatnich pięciu lat), natomiast powrotność w pierwszym roku po wyroku to już około 13 proc. Takie dane opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości wskazują na jedno - wciąż pozostaje wiele pracy nad resocjalizacją więźniów w Polsce.

Co ciekawe, dr Paweł Moczydłowski, były szef Służby Więziennej, wskazuje na to, że chętniej do powrotu na wolność sposobią się więźniowie z dłuższymi wyrokami. Mają oni rezygnować z udziału w subkulturze, grypsowania.

- To właśnie oni najczęściej próbują dostać się na studia i je skończyć, zdobyć konkretny zawód. Utrzymują kontakty z rodziną i znajomymi, którzy nie skreślili ich ze swojego życia - mówi Moczydłowski.