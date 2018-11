Pomorskie. Mężczyzna nagabywał 15-latkę, później próbował ją wciągnąć do samochodu

Jak informuje Polsat News, do próby porwania 15-latki miało dojść w 16 listopada rano w miejscowości Widlino na przestanku autobusowym. Dziewczynka zeznała, że nieznany mężczyzna najpierw ją nagabywał, a następnie próbował wciągnąć do swojego samochodu.

Widlino. Policja szuka mężczyzny, który chciał porwać 15-latkę

Gdy dziewczynka wyjęła telefon, mężczyzna od niej odszedł, wsiadł z powrotem do samochodu i odjechał. Nastolatka poinformowała o wszystkim mamę i razem z nią udała się na komendę policji w Kartuzach.

Teraz funkcjonariusze próbują ustalić tożsamość niedoszłego porywacza na podstawie porteru pamięciowego. Wiadomo, że poruszał się ciemnym samochodem.

Szkoła ostrzega: "Dziewczyny nie powinny chodzić pojedynczo"

Do próby porwania doszło, gdy 15-latka była w drodze do Szkoły Podstawowej nr 2 w pobliskim Żukowie. Po zdarzeniu dyrektor placówki postanowiła zaapelować do rodziców, żeby ich dzieci podróżowały do szkoły w kilkuosobowych grupach. Ostrzeżenie dotyczy zwłaszcza dziewczynek.

- W miarę możliwości dziewczyny nie powinny chodzić pojedynczo - powiedziała dyrektor szkoły Mirosława Żołna w rozmowie z Polsat News.

Poszukiwania mężczyzny wciąż trwają. Policjanci zabezpieczyli monitoring z miejsca, w którym miało dojść do porwania.