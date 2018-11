Black Friday 2018. Kiedy się odbędzie? Gdzie szukać promocji? [LISTA SKLEPÓW]

Przypomnijmy, że Black Friday to dzień, który możemy nazwać świętem wyprzedaży. W trakcie jego trwania wiele sklepów organizuje olbrzymie promocje, sięgające nawet 80 procent. W ten dzień w sklepach ustawią się długie kolejki, a asortyment ze sklepowych półek będzie znikał w zawrotnym tempie.

W który dzień obędzie się Black Friday 2018?

Black Friday to zwyczaj, który przyszedł do Polski ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. W USA Black Friday wypada co roku w piątek po Dniu Dziękczynienia, a więc zawsze w czwarty piątek listopada. Oznacza to, że Black Friday 2018 odbędzie się już w tym tygodniu - 23 listopada. Trzy dni później, a więc w poniedziałek 26 listopada, odbędzie się tzw. Cyber Monday, czyli dzień podczas którego będziemy mogli skorzystać z promocji w sklepach internetowych i na portalach aukcyjnych.

Warto pamiętać, że w wielu sklepach święto promocji będzie trwać tylko przez jeden dzień - 23 listopada. Jednocześnie znaczna część sklepów decyduje się na to, aby wydłużyć obchody święta wyprzedaży o kilka dni i świętować Black Friday przez cały weekend lub nawet przez cały tydzień.

Black Friday 2018. Gdzie szukać promocji? Lista sklepów

Jakie sklepy wezmą udział w Black Friday 2018? Znaczna ich część, która przygotowała promocje na tę okazję, już to ogłosiła. Jeżeli jesteśmy zainteresowani kupnem produktów konkretnej marki, warto sprawdzić jej stronę internetową lub zapisać się do newslettera, żeby poznać dokładną datę rozpoczęcia Black Friday 2018 w tym sklepie.

Wiemy już, że z okazji Black Friday 2018 promocje przygotowały takie marki jak: